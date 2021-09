Le théâtre peut lui aussi révéler des réalités douloureuses. Ouvert sur la cité, sur ceux et celles qui y vivent, il permet de rassembler et de dialoguer autour d’un sujet grave, tabou ou non. Suite à la diffusion du spectacle “Cinglée”, l’initiative d’ériger une stèle en mémoire des victimes de féminicide a fait du chemin. Avec la Ville de Tournai et sa Commission des cimetières, la Maison de la culture, Amnesty International, Vie Féminine et la Compagnie de la Bête Noire (fondée par Céline Delbecq, artiste d’origine tournaisienne), la réflexion a abouti à un geste concret, engagé. Métaphore du lien entre vie culturelle et vie sociale, la stèle déjà présente sur l’esplanade George Grard sera prochainement inaugurée.