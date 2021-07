Patrick Dumont et sa femme, originaires du village d'Ellezelles sont déjà connus pour être de véritables passionnés de vélo et pour avoir déjà grimpé le Mont Ventoux à plusieurs reprises. Accompagnés de fidèles passionnés de vélo, ils ont pris le grand départ ce mercredi pour la bonne cause à partir de Tournai jusqu'au célèbre Mont Ventoux. Effectivement depuis plusieurs années, l'ASBL Déclic Vélo, mis en place par Patrick, organise des défis comme Je Roule Sein-Glé au profit du cancer du sein.