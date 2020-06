La première semaine de juillet, des travaux d'aménagement de l’allée des Groseilliers débuteront afin de faciliter la circulation des cyclistes et piétons.

Ce projet de mobilité douce permettra de connecter le chemin réservé existant du boulevard avec le sens unique du rempart Lenglez.

Au mois d'août, c'est le chemin 19 qui sera concerné par un aménagement en béton de type RAVeL servant à relier la rue Paul Pastur au pré-RAVeL 88 A.La durée de ce chantier est estimée à 30 jours ouvrables.

Début juillet aussi, on entreprendra des réparations au niveau des fossés situés à la rue de Warnaffe à Saint-Maur et à la rue de Lahamaide à Béclers. Ces travaux consisteront notamment à construire des têtes de pont, protéger les berges par clayonnage et poser un pertuis. Ce qui permettra de rétablir un écoulement correct des eaux et prévenir ainsi, les risques d'inondations dans le futur.Le temps d'exécution est fixé à 30 jours ouvrables.

Du côté de la rue Thomas Becket, les travaux de dédoublement du rieu de Barges et d'égouttage se poursuivent. La firme Galère Bam SA, mandatée par la province de Hainaut, vient d'annoncer une deuxième prolongation de la première phase de son chantier.La réouverture de la chaussée d'Antoing était prévue fin juin. Elle sera reportée au 1er septembre.

En ce qui concerne le réaménagement du plateau de la gare et de la rue Royale, les travaux de pose de câbles électriques se poursuivent à la rue de l'Epinette, des Jardins et du Becquerelle, à Tournai.

Jusqu’au 26 juin, la rue de l'Epinette sera barrée sur la portion comprise entre la rue du Becquerelle et l'entrée de la place du Becquerelle ; du 29 au 30 juin, la rue de l'Epinette sera fermée sur le tronçon situé entre la place Verte et la rue du Becquerelle ; du 1er au 2 juillet, les travaux concerneront la traversée de l'accès à la place du Becquerelle.

D'autres chantiers annoncés auront également quelques petites répercussions sur la mobilité. Ainsi, de ce mardi mardi 23 au mercredi 24 juin, la circulation et le stationnement seront interdits sur le boulevard Léopold, à Tournai, sur la portion comprise entre la rue Saint-Eleuthère et l'avenue des Sorbiers. Les travaux concerneront l'infrastructure scolaire "IPES" , une procèdera au nettoyage de chambres de visite, à hauteur du numéro 109/C de la chaussée de Lannoy, à Froyennes. Ces travaux nécessiteront la suppression d'une bande de circulation sur une longueur de 70 m.



Enfin, jusqu’au 26 juin, une firme devrait entreprendre, pour le compte du SPW, des travaux de réfection sur la N52 entre le pont du Quartier Louvière et l'accès à l'autoroute E42 vers Tournai. La circulation sera réduite sur une bande dans les deux sens avec limitation de vitesse. La bretelle d'accès et de sortie sera également fermée à la rue Bacmegniau, à Gaurain.

Soyez donc attentifs si vous devez passer dans ces rues. Notez que des itinéraires de déviation seront prévus.