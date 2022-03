Après les vacances de carnaval, de nombreux travaux se poursuivent ou débutent au sein de la Cité des Cinq Clochers. Jusqu'au 18 mars, ORES continuera ses travaux de pose de câbles et conduites à la rue Claquedent à Tournai. Celle-ci restera fermée. L'opérateur devrait terminer son chantier de pose de câbles électriques à l’angle formé par la rue Barthélémy Frison et la chaussée de Lille à Tournai, le lundi 7 mars et ainsi, attaquer ensuite des travaux de pose de conduites de gaz en trottoir et voirie au Vieux Chemin de Lille, à la rue de l'Eglise Sainte-Agathe et à la rue Gaston Horlait à Orcq, dès le 8 mars pour une durée d'un mois.

Ce lundi 7 mars, des travaux de raccordement à l'égout seront réalisés au 34 de la rue Grégoire Decorte à Kain. La voirie sera fermée, excepté riverains, entre 7h et 17h. Un itinéraire de déviation et une signalisation adéquate seront installés. Dès le 8 mars et ce jusqu'au 24 mars, ORES procédera à des travaux de branchement en trottoir et voirie, à la même adresse. De la fibre optique sera par ailleurs, posée en trottoir et en demi-voirie à la rue des Moulins à Tournai, du 9 mars au 9 avril.

Infrabel réalisera des travaux sur le rail: Le 7 mars au niveau du pont Sory à la chaussée de Lannoy à Froyennes, entre 6h et 20h (occupation en demi-voirie) ; du 7 au 11 mars au niveau du pont à la rue de la Borgnette à Tournai (fermeture de voirie et déviations).

Des travaux de pose de conduites d'eau en trottoir et voirie débuteront le 7 mars pour une durée de 100 jours ouvrables à la rue Jauchelle à Béclers. A Tournai, c'est au 29 de la rue Clercamps que l'opérateur interviendra du 11 au 17 mars pour un raccordement en trottoir et voirie.

Proximus enfin, poursuivra son chantier de pose de câbles à la rue Royale et la rue Beyaert à Tournai et ce, jusqu'au 11 mars.