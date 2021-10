Les animations musicales du Piétonnier de Tournai, se clôtureront ce vendredi 8 octobre 2021 de 15h à 19h avec la dernière édition de l’année. Pour cette édition, deux points de rendez-vous musicaux pour deux fois plus d’ambiance.

Vous pourrez donc découvrir le groupe Old Time Jazz de 15h00 à 18h00 dans le piétonnier mais aussi les ensembles saxophones, clarinettes et trompettes du Conservatoire accompagnés par la Royale Union Musicale de Templeuve de 16h00 à 19h00 à la place Paul Emile Janson.

Ces différentes influences musicales viendront faire danser et enchanter le Piétonnier, les commerçants et les visiteurs qui pourront ainsi profiter d’une ambiance culturelle, conviviale et originale tout en découvrant ou redécouvrant les commerces alentours.

Présent ce vendredi, un dynamique Quintet de Jazz avec un répertoire de Jazz traditionnel, Dixieland et Swing constitué de cinq musiciens jouant à merveille de la Contrebasse - Banjo/Guitare – Washboard - Saxo Soprano et Trombone/Flugabone.

Spécialement constitués pour l'occasion, le Conservatoire de Tournai vous propose plusieurs ensembles instrumentaux avec clarinette, saxophone ou trompette. Vous pourrez entendre les jeunes talents de ce prestigieux établissement mais aussi des élèves beaucoup plus expérimentés qui vous surprendront par leur virtuosité et la diversité de leur répertoire ! Cette animation musicale sera majestueusement clôturée par La Royale Union Musicale de Templeuve accompagnée par les grands élèves du Conservatoire pour un Marché Fermier tout en musique.