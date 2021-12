Afin de permettre une communication claire et la plus large possible, voici l’état d’avancement actuel des travaux dans la rue Royale. Au niveau du quai Saint-Brice : pour le compte d’IPALLE, des sondages sont actuellement réalisés afin de connaître l’état de l’égouttage au niveau du quai afin de le remettre à neuf avant le réaménagement du premier tronçon. Le pavage du premier tronçon sera donc entamé en amont de cette zone concernée par l’égouttage; Au niveau du premier tronçon, compris entre le quai Saint-Brice et la rue des Campeaux : le nouvel égouttage (2m de diamètre) a été posé, ainsi que les gaines d’impétrants et les fondations. Le revêtement béton de la piste cyclable a aussi été réalisé. Depuis ce lundi 6 décembre, la société MARIS pose les pavés sur les trottoirs et la voirie. S’ensuivra une période de séchage de 28 jours. La partie du tronçon située près du quai Saint-Brice restera en travaux, comme précisé ci-dessus.

En ce qui concerne la rue des Campeaux : actuellement, l’accès des camions se fait en partie par la rue des Campeaux. En effet, c’est une des seules voies d’accès au chantier, avec la rue Royale. La rue restera en impasse tant que les travaux n’évoluent pas du côté de la rue des Jardins. Au niveau de la rue des Jardins : une pollution aux hydrocarbures a été détectée suite au terrassement. La police de l’environnement a été dépêchée sur place et un expert sol analyse actuellement les échantillons de terres. Le chantier est à l’arrêt dans cette partie de la zone travaux ; en effet, les terres ne peuvent plus être évacuées tant que la pollution n’est pas caractérisée. Des études sont actuellement en cours dans le but d’entreprendre le plus rapidement possible le rabattement de la nappe. Ensuite seulement, les terres polluées pourront être enlevées. Les terres qui ont été enlevées du chantier (avant la découverte de la pollution problématique) ont été envoyées dans un centre agréé. Le planning annoncé pour cette rue et la rue du Becquerelle est donc à prendre avec prudence, il s’agira de l’adapter au mieux avec l’évolution des analyses et des décisions qui nous seront dictées par la police de l’environnement.

Enfin, au niveau de la rue Royale, entre la rue des Campeaux et la rue De Rasse : la pose de la canalisation d’1,80m de diamètre est terminée. Les raccordements particuliers sont en cours de finition. Pour fin d’année, l’entreprise EUROVIA envisage placer la fondation permettant un passage des piétons plus aisé. La rue de Rasse : pas d’emprise de travaux dans la rue avant 2022. La rue reste en impasse.

Le plan de déviation a légèrement évolué : la rue De Rasse a été mise en impasse pour les besoins du chantier et la rue du Becquerelle a été laissée accessible aux automobilistes, à double sens, afin de permettre une meilleure circulation autour de la zone de travaux. Ce plan de déviation sera réévalué début d’année prochaine.

Congés de l’entreprise

L’entreprise EUROVIA sera en congé à partir du vendredi 24/12/2021 au vendredi 07/01/2022 compris. Le chantier sera donc à l’arrêt durant cette période. "Nous sommes conscients des désagréments subis à cause des travaux en cours. Nous vous assurons cependant que nous mettons tout en œuvre pour qu’ils soient les moins importants possibles. Nous vous rappelons que les commerces restent ouverts et accessibles durant les travaux. A ce sujet, une capsule vidéo sera bientôt diffusée sur les réseaux sociaux", a tenu à communiquer la Ville de Tournai.