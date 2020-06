Cette exposition a pour objectif de présenter un regard subjectif assez large sur les oiseaux. Après avoir présenté ce qu’était un oiseau et en avoir présenté la grande diversité, l’exposition abordera différents thèmes tels que certains comportements extraordinaires liés à la séduction ou à la migration; leur phénoménale capacité de voler ; le déclin dramatique des oiseaux chanteurs des forêts du sud-est asiatique mais également la spirale infernale de disparition que connaissent de trop nombreuses espèces d’oiseaux des milieux agricoles de nos régions et les petites actions que l’on peut entreprendre pour préserver ces espèces fascinantes.

Si vous ignorez que certains oiseaux parcourent en migration plus de 80.000 km sur une année…. Si vous ne connaissez pas l’extraordinaire parade nuptiale des oiseaux paradisiers….

Si vous ignorez à quel point nos alouettes, nos perdrix grises et autres vanneaux huppés sont en plein déclin et quelles en sont les raisons probables Si vous voulez vous mettre du baume au cœur et voir comment certaines espèces ont été sauvées de l’extinction, l'exposition est pour vous !

Toute l’équipe du muséum vous invite donc à la découvrir jusqu’au 4 octobre 2020.

Renseignements pratiques Quand : Exposition jusqu’au 04 octobre 2020 Où : Musée d’Histoire Naturelle Cour d’honneur de l’hôtel de Ville 7500 Tournai Ouverture : Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf le mardi (en période estivale soit du 01/04 au 31/10) Prix d’entrée : Gratuit durant le mois de juin Adultes : 2,60 € Etudiants, seniors, groupes (20 pers.) : 2,10 € Scolaires : 1,00 € Enfants – de 6 ans : gratuits Infos compl. : tél. : + 32 (0)69 33 23 43 e-mail : christophe.remy@tournai.be COVID 19 : Réservation obligatoire : https://demarches.mytournai.be/formation/reservation-pour-visiter-le-musee-dhistoire-naturelle/

Le Musée d’Histoire naturelle et Vivarium de la Ville de Tournai qui rouvre ses portes ce 8 juin, s’est joint à l’action et a inclus la thématique dans une exposition au propos plus large.