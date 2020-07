Tournai Si vous ne quittez pas la région cet été, il est possible de faire du tourisme à votre porte tout en (re)découvrant des quartiers dans lesquels vous passez régulièrement. En effet, l’office du tourisme propose un plan Tournai insolite. Il constitue le point de départ pour découvrir les secrets étranges et historiques de cette ville. Il invite les visiteurs à déambuler dans les ruelles de Tournai à la recherche de traces insolites du passé de la cité des 5 Clochers. Leur imaginaire sera mis à rude épreuve avec le jeu de piste en dix questions présent dans ce plan. Observation, intuition et étonnement seront les trois maîtres mots de cette activité inédite.

Dans ce cas, l’important est d’être attentif et d’ouvrir grand les yeux : les ruelles de la cité des 5 Clochers dissimulent des secrets surprenants et historiques, pour le moins… insolites. Avec ce plan ludique, prendre l’air tout en se promenant à Tournai se révélera amusant et riche en découvertes. De plus, ce plan peut plaire à toutes les générations.

Il est disponible gratuitement à l’office du tourisme de Tournai et en téléchargement gratuit sur visittournai.be/brochures.