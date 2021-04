Tournai: fermeture de la structure d'accueil supplétif pour les plus démunis Tournai-Ath-Mouscron M.P. © M.P.

Dès ce jeudi, la structure d'accueil supplétif et le plan grand froid, mis en place par le Relais Social Urbain de Tournai prendront fin. Les travailleurs activent tout de même la sonnette d'alarme vu l'augmentation des demandes de soin de la part des démunis



Le Relais Social Urbain de Tournai avait mis en place un accueil supplétif à destination des sans-abri. D'une part, il permettait aux personnes suspectées d'avoir le coronavirus, d'attendre le résultat des tests et d'autre part, ce lieu était entièrement dédié aux personnes atteintes du virus. L'accueil supplétif donnait également la possibilité d'accueillir des sans-abri afin d'éviter les saturations dans d'autres centres de jour ou de nuit. Cependant, dès ce jeudi, ce dispositif fermera ses portes.



"Nous fermons l'accueil supplétif car nous n'avons plus assez de moyens budgétaires et nous souhaitons conserver une partie des moyens en cas de rebond de l'épidémie. De plus, la structure COVID a finalement été peu utilisée. Seulement trois personnes en quatre mois ont été hébergées. Nous avons bien entendu informé le public de cette fermeture", déclare Quentin Ervyn, président du Relais Social.



En plus de l'accueil supplétif, le plan grand froid est également arrivé à son terme. Pour rappel, ce plan disponible de novembre à mars, permet de soutenir les personnes vivant dans la rue via des abris de jours et de nuit, les infirmiers de rue ou encore la Croix-Rouge. L'abri de jour Brasero a accueilli entre 85 à 105 personnes différentes chaque mois et l'abri de nuit Auxillis pouvait héberger jusqu'à vingt personnes par nuit. Ces deux structures d'accueil étaient en saturation et des personnes ont même dû être refusées.