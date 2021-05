"Notre festival habituel devait se tenir au mois de mai pour sa dixième édition. Mais évidemment, nous avons donc dû reporter l'événement. Nous avons cependant, eu l'idée de mettre en place des festivités en respectant les mesures sanitaires. Suite aux nouvelles mesures du CODECO, nous avons annoncé l'événement Fête Jazzer la musique qui a surtout pour but de mettre la culture et les professionnels du secteur en avant", déclare Geoffrey Bernard, président du Tournai Jazz Festival. Cet événement se déroulera donc du 23 au 27 juin dans le cadre de la fête de la musique. Quatorze concerts sont prévus dans des lieux très symboliques de la Ville de Tournai. En effet, le Magic Mirrors, le magnifique chapiteau du Tournai Jazz Festival, sera installé sur la Grand-Place et pourra accueillir 200 personnes. Chaque soir, deux concerts seront proposés pour les amoureux de jazz. D'autres rendez-vous seront aussi programmés dans le parc de l'hôtel de ville. Parmi les artistes, les amateurs de jazz pourront découvrir Guy Verlinde, un célèbre bluesmen, LAB trio, un jeune groupe de jazz venu de Flandre ou encore le grand guitariste belge Philip Catherine. Les informations et la billetterie sont désormais en ligne sur le site Internet du Tournai Jazz Festival.

Le Tournai Jazz Festival a dû se passer pendant deux ans, de son célèbre événement à cause de la crise sanitaire. Cette année, le coronavirus est toujours bel et bien présent mais les organisateurs ont dû s'adapter et se renouveler afin de faire vivre la culture qui manque tant à la population.