Tournai: flashé à 113 km/h en zone 50 ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Régulièrement, la zone de police du Tournaisis contrôle la vitesse des automobilistes et autres conducteurs d'engins motorisés en divers endroits du territoire qu'elle couvre.



Dernièrement, la vitesse a ainsi été contrôlée du côté de la chaussée d'Antoing (Tournai), de la chaussée Montgomery à La Glanerie (Rumes), de la chaussée de Lille à Orcq (Tournai) et de la Résidence Grande Barre à Lamain (Tournai).



En tout, un peu plus de 1 300 véhicules ont pu être contrôlés. 39 étaient en infraction.



"Nos services déplorent l'attitude de certains automobilistes", assure-t-on du côté de la zone de police. Il faut dire qu'en zone 50, des automobilistes ont été flashés à 84 et 87 km/h. La palme de l'inconscience revient d'ailleurs à l'automobiliste flashé à 113 km/h ! L'amende risque d'être salée.



Du côté de la chaussée de Lille, où la vitesse est là limitée à 70 km/h, un conducteur a pu être photographié à 103 km/h.



"Respectez les vitesses ! Vous mettez votre vie en danger mais également celle des autres !", rappellent les forces de l'ordre.