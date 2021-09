Alors que la salle était déjà vide, la substitut du procureur du roi est revenue sur une affaire de coups et blessures, dans un contexte lié aux stupéfiants. Les deux prévenus et la partie civile ne se sont, en effet, pas présentés. Selon la représentante du ministère public, cette histoire qui s’est déroulée à Tournai, dans le quartier de la gare, le 29 novembre 2018 est “ nébuleuse et étrange ”.