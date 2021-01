Tournai: Golden Palace Casinos & Sport offre 3.000 masques à l'ITCF VAL-ITMA Tournai-Ath-Mouscron M.P. Le groupe Golden Palace, spécialisé dans le jeu, s'est lancé dans la production de masques de protection afin de limiter la propagation de la COVID-19. Ce mercredi 13 janvier, une partie de leur production a été remise à l'établissement scolaire © M.P.

A la suite de la crise sanitaire le groupe Golden Palace & Sport a voulu intervenir et mettre en place une action pour éviter la propagation du virus. C'est pourquoi, le groupe a investi dans une machine industrielle située dans des locaux respectant les mesures sanitaires au sein de leur siège bruxellois. Lors de la première production, 2,5 millions de masques chirurgicaux ont été confectionnés. "Nous avions constaté qu'il y avait un manque au niveau des masques. Après une demande interne, nous avons produit des masques pour notre personnel et nos clients. Et maintenant que tout est à l'arrêt, nous avons pris l'initiative de continuer la fabrication pour faire bénéficier des écoles ou encore des communes", déclare le responsable régional de Golden Palace & Sport.



Elan de générosité pour le groupe



Golden Palace a voulu se sentir utile pendant cette crise sanitaire et agir de manière solidaire envers les entreprises ou les institutions ayant besoin de masques médicaux. " Les gens qui ont besoin peuvent toujours nous contacter. Nous analysons la situation et si nous pouvons aider, nous le faisons". L'établissement d'enseignement secondaire qualifiant l'ITCF VAL-ITMA de Tournai avait entendu parler de cette action et a fait sa demande auprès de l'entreprise familiale. " Nous avons eu connaissance que le groupe Golden Palace fabriquait des masques et nous avons voulu tenter notre chance. Ils ont répondu favorablement. Au départ, je pensais avoir un masque par élève et finalement, ce sont cinq masques", ajoute Madame Gennotte, directrice de l'école. En effet, l'entreprise spécialisée dans le jeu a remis 3 000 masques chirurgicaux à l'école de Tournai. Ce qui signifie que chaque élève pourra bénéficier de cinq masques. Cette action a enchanté les élèves ainsi que leurs familles. Il n'est pas toujours évident pour les élèves de cette école de se procurer des masques surtout en cette période de crise. " Nous devons les soutenir au mieux en cette période. Nous avons des élèves qui ne viendraient plus parce qu'ils n'ont pas de masque. S'ils viennent sans, ils ne rentrent pas dans l'école".



" Pour nous, c'est très important de s'intégrer à la vie sociale même si notre entreprise est à l'arrêt. Quand nous avons reçu la demande, nous avons analysé l'école. Comment cette dernière fonctionnait ainsi que le milieu social des élèves. Nous avons vu que cela pouvait être utile. Nous n'avons pas hésité à leur donner 3 000 masques de protection". Bien que la distribution de masques soit déjà un admirable geste, cette action a également permis d'engager des personnes au sein de l'entreprise même durant cette crise économique. Aujourd'hui, le groupe Golden Palace poursuit sa nouvelle activité et compte encore répondre favorablement à divers établissements. " Nous continuons d'en produire et nous recevons de nombreuses demandes. Nous contactons également des ASBL et des écoles pour leur munir des masques", précise le responsable.



L'équipe éducative de l'ITCF VAL-ITMA remettra les masques chirurgicaux demain aux élèves afin que ceux-ci en bénéficient. Malgré, la crise de la COVID-19, il est toujours épatant d'entendre que les entreprises et leurs responsables soient une main tendue pour la population.