"Emily de chez MilyPat complète notre équipe et suggéra des pâtisseries sans lactose et sans gluten mais elle mettra aussi à disposition, une carte bio. C'est une belle dynamique car, il y en a pour tous les goûts. Les gens peuvent venir faire leur shopping et puis aller au tea-room. Nous voulons que Green Stories soit un lieu de vie et que les gens viennent pour passer un bon moment. Nous souhaiterions aussi proposer des événements assez régulièrement comme un vide-dressing à thème ainsi que des événements où les mamans pourront échanger leurs vêtements", concluent Sophie et Louise, les responsables de Green Stories.

Sophie et Louise, responsables de la boutique Green Terra qui est très connue pour ses articles originaux et responsables, ont décidé d'ouvrir un autre établissement toujours dans le même esprit. Green Stories ouvrira donc ses portes très prochainement à la rue du Cygne et proposera essentiellement des vêtements pour femmes, des vêtements de grossesse, des vêtements pour enfants mais également de la décoration.déclarent les deux associées.La boutique offrira également à sa clientèle un système de deuxième main pour les vêtements de grossesse et pour les vêtements enfants., précisent Sophie et Louise.À côté du prêt-à-porter, Green Stories proposera un espace de jeux spécialement réservé aux enfants et à l'étage, on pourra y retrouver un tea-room.