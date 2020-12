Passé entre autres par l’ancien bâtiment du CPAS de Tournai, le COP, lisez centre de l’ouïe et de la parole, a déménagé le 25 novembre vers l’ex-hôpital militaire, au 124 de la rue de la Citadelle. Depuis 2018, le COP a été rattaché au CHwapi. Désormais, il devrait demeurer à cette adresse au moins jusqu’en 2023, date prévue si tout va bien pour la sortie de terre du site unique du CHwapi.

La remarque vaut aussi pour l’Envol, qui vient de déménager sur le même palier que le COP. L’Envol ne prend pas en charge la surdité. Il s’occupe d’enfants et d’ados sujets à des pathologies différentes : troubles du langage oral, du langage écrit, de l’attention, dyscalculie, dysorthographie ou troubles de la voix.

"La proximité entre le COP et l’Envol constitue un atout. S’ils peuvent apparaître comme périphériques du CHwapi sur le plan géographique, ces deux services ont leur vraie place au sein de l’hôpital et apportent une véritable valeur ajoutée en participant de manière active et positive au développement des patients", relève Florence Hut, directrice médicale du CHwapi.

Le COP, centre de réadaptation ambulatoire qui existe depuis 1979, reste sans doute méconnu du grand public alors qu’il rend de nombreux services.

Il accueille ainsi en grande partie des enfants ayant un gros retard dans le développement du langage aux origines diverses : surdité, retard mental, dysphasie… Spécialisé dans la surdité, le COP attire une patientèle qui va de Comines à Charleroi.

"Nous sommes le seul centre du genre en Wallonie picarde, indique Joëlle Deneubourg, coordinatrice du COP. Nous travaillons avec une équipe pluridisciplinaire de 19 personnes comprenant ORL, audiologistes, logopèdes, kinés-psychomotriciens, ergothérapeute, psy... Nous avons aussi une éducatrice pour l’accueil. Nous travaillons en système forfaitaire et les enfants suivent deux rééducations différentes, par exemple des séances de psychothérapie avec passage en audiologie."

Les équipes du COP entretiennent de nombreux contacts avec le milieu familial qui, s’il est présent de manière positive, peut constituer une source d’évolution manifeste pour l’enfant. "Souvent, les enfants que nous suivons restent dans l’enseignement ordinaire, souligne Joëlle Deneubourg. Leur scolarité doit bien entendu être adaptée et nous sommes là aussi pour fournir des conseils aux enseignants."

Ici, tous les types de surdités sont traités. Un diagnostic est posé, après quoi se posera la nécessité d’un appareillage adéquat. Un implant cochléaire ou autre. Commencera alors un travail de réadaptation.

"On ne guérit pas, précise Joëlle Deneubourg. Maintenant, une surdité est rarement un problème isolé. D’autres facteurs interviennent."

Il faut distinguer la partie sensorielle de l’audition qui, si elle est atteinte, nécessite un appareillage, de la partie mécanique, qui s’opère.

Le COP accueille aussi des personnes adultes susceptibles de pouvoir bénéficier d'un implant cochléaire et avec lesquels un travail…mental est aussi crucial. "Souvent, les gens qui perdent l’ouïe arrivent ici déprimés. Une fois qu’ils commencent à être traités et qu’ils se sentent mieux, ils revivent", fait remarquer Joëlle Deneubourg.

Des planètes alignées.

De l’autre côté du palier, l’Envol, passé par les petites maisons basées devant la Dorcas, occupe désormais des locaux très proches du COP.

L’Envol encadre des enfants ayant des troubles du langage, de l’attention ou de la voix mais souffrant aussi de dyscalculie ou de dysorthographie.

"Nous sommes un centre de consultation pluridisciplinaire qui travaille avec 11 paramédicaux indépendants, souligne Claire Vandekerkove, coordinatrice de l’Envol. Il y a des logopèdes, des kiné-psychomotriciens et une neuropsychologue. Encore une fois, nous ne prenons pas en charge la surdité. Les cas traités sont plus légers qu’au COP, ce qui ne veut pas dire que nous n’avons pas d’interactions, bien au contraire. Chez nous, les enfants consultent pour une seule discipline, selon une durée variable et en dehors des heures scolaires."

Le Dr Anne Doyen, ORL médecin chef de service, insiste sur l’importance et le plaisir de travailler en équipe. "Echanger, trouver une cause, des solutions aux problèmes : tout ça est motivant. L’attachement du COP et de l’Envol à l’hôpital permet d’avoir une vision et une prise en charge globales."

Durant la deuxième vague Covid, les consultations ont pu avoir lieu, ce qui n'avait pas été le cas pendant la première. Beaucoup d'enfants ont souffert de cette situation et ont dû parfois reprendre leur apprentissage depuis le début. Le port du masque a pu avoir des effets négatifs en termes de communication,la lecture labiale n'étant alors plus possible, à moins d'utiliser des masques avec une partie transparente. Bref, pas évident à gérer. "Le télétravail a aussi apporté son lot de soucis. Le port du casque audio peut entrainer une fatigue auditive qui s'exprime via des acouphènes et des douleurs", explique le Dr Doyen.



Pour en revenir à cette prise en charge globale du jeune patient, il ne faut pas négliger un élément : le rôle des parents. "Le cercle familial, le cercle social au sens large, l’école : tout a son importance, indique le Dr Florence Hut, directrice médicale du CHwapi. En quelque sorte, il faut que toutes les planètes soient alignées au bénéfice de l’enfant."

A noter que prochainement, un ascenseur sera installé pour que les personnes à mobilité réduite puissent avoir accès beaucoup plus facilement aux locaux du 124 de la rue de la Citadelle.