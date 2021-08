"J'ai malheureusement souffert d'une maladie de la peau, j'avais la peau des fesses carrément arrachée. Il m'était donc indispensable de mettre de la crème spéciale et de prendre des médicaments qui me faisaient dormir. Déjà en conflit avec la voisine, cette dernière claquait constamment les portes et cela m'empêchait donc de dormir", déclare le prévenu devant la barre.

Dans un excès de colère et sous l'emprise de son traitement conséquent, Joy s'en est pris à sa voisine alors âgée de 68 ans au moment des faits. Ainsi, en juin 2018, Joy a volontairement mis une brosse de toilettes dans l'ouverture de la boîte aux lettres de sa voisine. Cette dernière a répliqué en reposant la brosse sur le palier du prévenu. C'est alors que Joy va lancer la brosse sur la tête de la victime, ce qui a entraîné une incapacité de travail de huit jours.

Vu l'absence d'antécédent et son jeune âge, l'avocate du détenu sollicite à titre principal une suspension simple du prononcé et à titre subsidiaire un sursis simple. Le représentant du ministère public requiert quant à lui, un sursis simple. Le jugement sera prononcé le 16 septembre prochain.