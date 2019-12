La victime âgée de 58 ans a été très sérieusement touchée mais ses jours ne sont pas en danger. Le conducteur de la voiture en cause s’est arrêté avant de reprendre sa route. Un témoin avait cependant relevé sa plaque, ce qui a permis son identification.

Le conducteur en cause , un Mouscronnois âgé de 23 ans, ne possédait pas de permis de conduire. En plus, il était sous l’influence de l’alcool et du cannabis.

Au tribunal de police où il sera poursuivi pour délit de fuite, il risque un an de prison et une condamnation à indemniser sa victime.

Ce mardi en début de soirée, une personne qui circulait au quai des Salines, à hauteur du parking du Colruyt, et qui traversait hors d’un passage pour piétons a été renversée par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite.