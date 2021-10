Quand on voit cet homme, né en 1961, arriver à la barre, rien ne laissait présager de la violence des faits dont i l allait devoir répondre. Celui que l’on appellera Robert a en effet visiblement eu du mal à gérer sa colère durant l’année 2018.

Le 11 février, il a tout d’abord agressé une automobiliste sur le parking d’un grand magasin de la région tournaisienne. “ Après une altercation sur la route, il l’a réprimandé sur le parking ” indique le procureur du roi, Alexandre Iwaszko. “Il attrape ensuite le bras de Madame, qui va souffrir d’une entorse du poignet!"

Quelques mois plus tard, le 31 août, Robert va cette fois en arriver aux mains avec le locataire de son fils. “Monsieur dit qu’il règle les affaires de son fils parce que son fils n’a pas assez d’autorité. Lors d’une discussion, il bouscule le locataire qui tombe en arrière. Au sol, Robert attrape son épaule et le mord au niveau du nez. Le locataire souffrira d’une luxation de l’épaule et ne pourra travailler durant 10 jours.”

Les derniers faits remontent au 16 octobre 2018 lorsque Robert s’en prend à un de ses propres locataires. “Chez un de ses locataires qui lui doit de l’argent, le ton monte, Robert le met au sol et lui lie les mains avec une corde qu’il a dans sa poche”, explique le procureur. "Il va ensuite le mettre dans le coffre de sa voiture. Il dit à la victime qu’il va la balancer dans l’Escaut avec un poids. C’est une menace de mort. Tout est confirmé par un constat de lésion."

Robert est en aveux partiels. Une peine de 2 ans de prison est requise vu la gravité des faits.

Une année 2018 compliquée

Pour l’avocat du prévenu, il faut surtout comprendre que l’année 2018 a été difficile pour son client. "Ce n’est pas quelqu’un de violent. Il a eu des problèmes personnels cette année-là et c’est attesté. Pour les faits de février, mon client n’a pas touché l’autre automobiliste même s’il avoue ne pas avoir été très sympathique. On ne saura jamais la vérité. À défaut de preuves, le tribunal doit l’acquitter.Pour le second fait, mon client était à bout et stressé parce que sa famille a du mal pour percevoir les loyers. Malgré tout, le comportement de mon client est excessif et il ne conteste pas la prévention. En octobre, son propre locataire ne paie pas ses loyers alors qu’il a promis à plusieurs reprises de régulariser la situation, mais ça ne l’a jamais été. Mon client n’avait pas à aller faire justice lui-même, il y a des procédures. Mais le locataire se moquait de lui. La prévention d’arrestation arbitraire n’est pas contestée. On conteste par contre la menace de mort. Ce n’est d’ailleurs pas prouvé. Mon client n’a aucun antécédent, c’est un père de famille de 3 enfants et il a une vie normale."

Une application modérée de la loi pénale a été demandée pour les deux derniers faits, un acquittement pour le premier.

Le jugement sera prononcé le 22 novembre.