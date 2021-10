En 2019, un simple contrôle routier va mal se finir pour le prévenu, qui comparaît en étant détenu et pour autre cause… "Il refuse le test d’haleine et il va y avoir une prise de tête avec les policiers", explique le procureur du roi. "Monsieur s’énerve et menace les policiers, il dira qu’il va tuer leurs enfants ! Il a déjà 13 condamnations à son actif dont 3 pour outrage". Une peine d’un mois de prison est requise.