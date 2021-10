"Récemment Lucas aurait encore été agressif en donnant des coups sur les volets de l'habitation des victimes et en commettant des dégradations. Je demande donc que le prévenu indemnise mes clientes", précise l'avocate des deux femmes. N'ayant pas d'antécédent, le représentant est tout de même interpellé par ces faits de violence. Il requiert ainsi une peine de deux ans de prison. Le jugement sera prononcé le 25 octobre.

Absent ce lundi au tribunal correctionnel de Tournai, Lucas devait normalement comparaître devant la barre après avoir menacé de coups et de mort son ex-compagne. Suite à une séparation douloureuse, le prévenu a en effet menacé à plusieurs reprises avec un marteau et un couteau Emelyne et sa maman.