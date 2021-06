Tournai: il porte des coups sur son beau-frère pour l'avoir bloqué sur Facebook Tournai-Ath-Mouscron M.P. Pour un simple clic, Nicolas s'en prend violemment à son beau-frère. © Coralie Cardon

En février 2018, Nicolas a remarqué que son beau-frère, le mari de sa sœur l'avait bloqué sur le réseau social Facebook. Suite à ce constat, le prévenu est entré dans un état second. Effectivement, il s'est rapidement rendu en scooter au domicile du couple afin d'avoir des explications.



Une fois sur les lieux, Nicolas a fait preuve de violence. A plusieurs reprises, il a porté des coups à l'égard de son beau-frère et a même lancé sa cigarette électronique sur lui. Sauf, que l'objet a suivi une autre trajectoire et est tombė sur la tête de sa sœur.



Sous certificat médical, le prévenu n'était pas présent au sein du tribunal correctionnel de Tournai. Il était donc représenté par son avocat.



"Mon client dit qu'il a un certain problème psychologique depuis le décès de son papa et ce jour-là, il avoue avoir consommé de l'alcool. Depuis les faits datant de 2018, Nicolas a évolué. Sa relation avec sa sœur et son beau-frère s'est apaisée, il s'est même excusé. Actuellement, le prévenu habite avec sa compagne et ses enfants. Je sollicite à titre principal une suspension simple du prononcé et à titre subsidiaire, un sursis simple."



Nicolas avait formé opposition à un jugement qui le condamnait à 6 mois d'emprisonnement et 400 euros d'amende. Ce dernier possède des antécédents de roulage liés à l'alcool. Le représentant de ministère public confirme l'emprisonnement.



Le jugement sera prononcé le 28 juin.