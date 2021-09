Mal intentionné, le prévenu profitait donc de personnes âgées qui avaient vraisemblablement, aucune importance pour lui. Effectivement, à plusieurs reprises, Tom volait, s'attaquait et profitait de la générosité de personnes plus faibles. Le 15 avril dernier, le prévenu a été interpellé par la police après avoir volé et subsidié des biens à une victime dont, son vélo, son portefeuille et ses cartes bancaires. Pour ces faits d'abus de confiance envers des personnes âgées, le représentant du ministère public requiert envers le détenu une peine de deux ans d'emprisonnement.

"Mon client est relativement jeune et a été abandonné très tôt par ses parents. Placé de centre en centre, il a donc eu une enfance très compliquée. De plus, il faudrait analyser de plus près la notion d'abus de confiance. Doit-on considérer une personne de 62 ans âgée ? Cela sera à vous de juger. En ce qui me concerne, je sollicite à titre principal un sursis simple et à titre subsidiaire, un sursis probatoire", déclare l'avocat de Tom devant la barre du tribunal de Tournai. Le jugement sera prononcé le 16 septembre prochain.