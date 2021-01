Péruwelz: il propose 10 euros à un mineur contre une fellation Tournai-Ath-Mouscron M.P. Ce jeudi, un homme comparaissait devant le tribunal correctionnel de Tournai après avoir proposé de la drogue à des mineurs ainsi que des avances sexuelles. © M.P.

Les jeunes adolescents en détresse font parfois trop vite confiance à des inconnus. C'est le cas de plusieurs jeunes mineurs qui ont croisé la route de Roger (prénom d'emprunt). Ce dernier, s'est présenté à la barre du tribunal correctionnel de Tournai pour témoigner sur les faits qui se sont déroulés courant 2017 à Péruwelz. Un jugement avait déjà été prononcé par défaut en février 2020 avec une peine de 37 mois de prison mais une opposition a été faite.



Le prévenu est un homme précarisé qui consomme des produits stupéfiants et qui est atteint d'un déficit intellectuel. On reproche à Roger la détention de cannabis ainsi que de la vente à l'égard d'un mineur ayant plus de douze ans et moins de seize ans et d'un autre ayant plus de seize ans. À plusieurs reprises, il a croisé des jeunes mineurs placés dans un centre en face d'un casino. Il est alors entré en contact avec ces derniers. Très vite, les événements vont dégénérer. Selon les témoignages, le prévenu leur aurait remis du cannabis et aurait fumé avec les jeunes adolescents chez lui. Il aurait également demandé à l'un d'eux une fellation contre la somme de dix euros.



"J'avais du cannabis sur moi mais je n'ai jamais proposé de drogue à ces jeunes. Ils ne sont jamais venus chez moi. Je les connaissais car ils demandaient de l'argent aux tables des terrasses", déclare Roger.



Cependant, lors de sa déclaration, il a avoué avoir fumé avec les deux jeunes adolescents. Au fil de l'audience, le prévenu semblait peu se souvenir des faits.



"Cela se peut que j'aie fumé du cannabis avec eux. Mais, c'était leur propre consommation pas la mienne. Je ne vends pas de drogue", ajoute le prévenu. En ce qui concerne la fellation, le prévenu semblait également perdu.



Malgré le fait que Roger possède un casier judiciaire assez conséquent depuis 1982, son avocat a demandé qu'il soit acquitté pour les faits relatifs à la drogue et qu'il soit soumis à une peine de travail. Le prévenu participe actuellement à une formation afin d'apprendre à lire et à écrire. Le représentant du ministère public a requis le maintien des 37 mois d'emprisonnement. Le jugement sera prononcé le 18 février.