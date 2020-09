Pendant les travaux, le pont sera bloqué en position haute, ce qui permettra le maintien de la navigation sur l’Escaut. Les usagers de la voirie publique sont invités à emprunter les itinéraires de déviation suivants :

- en venant de la rue de l’Hôpital Notre-Dame, obligation de tourner à droite et d’aller rechercher le Pont-à-pont via le Quai du Marché aux Poissons ;

- sur l’autre rive, la rue Royale étant en travaux, l’accès au pont depuis cette rue n’est de facto pas possible ;

- les usagers du Quai Saint-Brice sont invités à poursuivre leur route le long du quai et à aller rechercher le Pont de Fer via les Quais Dumon et Andreï Sakharov.

La planification des travaux en dehors des heures de pointe permettra de favoriser la circulation urbaine au moment où les écoles ouvrent et ferment leurs portes. Le SPW Mobilité et Infrastructures n’exclut pas une remise en service anticipée du pont, avant 16h, si les travaux menés avancent plus rapidement que prévu.