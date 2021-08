Ce dimanche 1er août vers 17 heures, une personne a été agressée au couteau Place Paul-Emile Janson. La victime était assise à côté des marches menant à la cathédrale quand elle a été abordée par un individu. Ce dernier lui a quémandé une cigarette. La victime a pris son paquet et l'individu a tenté de le lui arracher des mains. La victime a alors demandé ce qu'il faisait et l'individu a sorti un couteau de sa ceinture. Il a pointé ce couteau en direction de la victime et lui a demandé de tout lui remettre. La victime s’est levée, a attrapé le poignet de l'auteur et l’a tordu vers l'arrière. Le couteau est tombé et elle a poussé ensuite l'individu au sol.



L’auteur a repris son couteau et a quitté les lieux.