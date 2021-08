C'est grâce à un hacker, que ce dossier grave a pu être pris en charge par les services de police. Juliette, 13 ans et Pauline 14 ans ont été les malheureuses victimes du prévenu. Ce dernier a demandé des photos des parties intimes de la jeune Juliette par téléphone et aurait fait des attouchements à celle-ci. Lors de son audition, elle n'a pas hésité à couvrir le prévenu et a reconnu que c'était l'homme de sa vie. Toutefois, Louis a également choisi une autre victime, sa belle-fille, Pauline. Celle-ci a été violée sous son propre toit, le détenu a expliqué qu'une seule fellation aurait été faite.

"De telles pulsions ne m'arrive pas souvent. Je voulais dépuceler Pauline pour qu'elle n'aille pas avec n'importe qui", avait déclaré le détenu durant son audition. L'homme ne s'est pas arrêté là, il a prostitué la sœur de Pauline, majeure "seulement une fois sans être tarifé". Sans scrupules, il a lui envoyé les photos dénudées de Juliette en proposant un plan à trois.

Selon les experts, Louis manque de maturité et n'a pas d'empathie pour ses victimes. Qualifié de glauque durant l'audience, ce dossier en a choqué plus d'un. Ainsi, le représentant du ministère public requiert une peine de 10 ans de prison ferme. Le jugement sera prononcé le 2 septembre.