Toutefois, les prévenus ont très vite été interpellés par le propriétaire des lieux. Déjà condamné pour des faits de stupéfiants en 2014, Christophe est connu de la justice et possède de nombreux antécédents.

Aujourd'hui, il tente de se reprendre en mains et ne consomme plus de drogues. Pour ces faits, le représentant du ministère public requiert une peine d'un an d'emprisonnement.

Le jugement sera prononcé le 15 juillet.