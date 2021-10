Ce jeudi 21 octobre, la Ville de Tournai et IDETA ont inauguré le banc végétalisé imaginé par le designer Nicolas Destino en collaboration avec des élèves de l’Académie des Beaux-Arts de Tournai. Installé à l’entrée du piétonnier en centre-ville, le banc a été créé dans le cadre du projet transfrontalier DESIGN’IN TOWN Interreg France-Wallonie-Vlaanderen dont l’objectif est d’améliorer l’environnement urbain grâce au design.

Après la borne à selfie de Laurent Gérard installée au quai Dumon, les bancs végétalisés imaginés par Nicolas Destino et un groupe d’élèves de l’Académie des Beaux-Arts de Tournai sont la seconde œuvre retenue par la Ville de Tournai et les partenaires dans le cadre du projet DESIGN’IN TOWN. Pour rappel, quatre villes et cinq partenaires sont au centre de l’initiative : IDETA à Tournai, en tant que chef de file, la Maison du Design à Mons, Designregio Kortrijk à Courtrai, CCI Grand-Lille et Lille-design à Lille Métropole. Les quatre villes participantes ont lancé un appel à projet afin de mettre en valeur l’espace urbain par des aménagements éphémères ou pérennes grâce au ‘design thinking’.

L’objectif poursuivi par Nicolas Destino et le groupe d’élèves de l’Académie était de végétaliser le centre-ville, mais aussi de renforcer l’attractivité du lieu d’installation de l’œuvre. Le banc qui fait partie d’une série de trois exemplaires, a une assise dont la forme s'inspire de celle d’un galet. Stylisée et réalisée en bois Afzelia, l’assise se prolonge en un espace prévu pour accueillir de la végétation. L'ajout des mâts de forme elliptique qui seront, au fil du temps, entièrement recouverts de végétation, confère une légèreté à l’ensemble dont l’esthétique est à la fois géométrique et dynamique. Le choix de la végétation s’est porté sur le jasmin qui garde son feuillage tout au long de l'année et dont les fleurs blanches diffusent un agréable parfum au printemps. En plus d'être un espace d'échange et de repos, chaque installation apportera une touche de verdure au cœur même de la ville. Deux bancs seront installés à l’entrée du piétonnier, à la rue de la Cordonnerie et la rue des Chapeliers ; un troisième est prévu au centre de la croix piétonnier. Avec leur structure en inox résistante à la pluie et à l'humidité, les bancs ont été étudiés pour pouvoir être facilement déplacés au sein du quartier en fonction des animations.