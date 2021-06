Ce dimanche en fin de matinée, un incendie s’est déclenché à Tournai dans une habitation sociale du Vert Bocage. En cause, visiblement, une fuite de gaz. L’occupante, qui tentait d’intervenir afin de maitriser les flammes, a été blessée. Sa fille a été légèrement touchée également. Elles ont été emmenées en milieu hospitalier. Les pompiers sont parvenus à éteindre les flammes assez rapidement mais la maison sera néanmoins inhabitable pour l’instant.



Le feu s'était déclaré dans le living de cette maison sociale propriété du Logis tournaisien.

Venant des casernes de Tournai et d'Antoing, deux autopompes, un camion-citerne, un camion échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. Un SMUR et une ambulance ont aussi été dépêchés. "A notre arrivée, les deux occupantes, une maman et sa fille handicapée, étaient sorties de la maison. Elles ont été brûlées. Toutes deux ont été prises en charge par les urgentistes et admises au service des urgences du ChWapi de Tournai, explique le lieutenant Harold Vaeskens. Le feu a rapidement été maîtrisé. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. La maison n'est cependant plus habitable. A leur sortie de l'hôpital, les locataires devront être relogées."