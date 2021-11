"Il y a deux ans, j'avais lancé une chaîne Youtube où je publiais des vlogs sur différents Comic Con. Avec la pandémie, plusieurs d'entre eux ont été supprimés, j'ai donc fait preuve d'innovation et créé un contenu qui était en pur lien avec mes études", confie Jean Grenson. Au lancement de son talk-show, ce jeune passionné a commencé à interviewer des vedettes un peu moins connues et selon ses préférences avant d'entrer dans la cour des grands. "Il n'est pas évident de décrocher certains artistes. Cela peut mettre d'ailleurs quelques mois. Dès le départ, je souhaitais décrocher Léa Michele et grâce à ma motivation et à mon acharnement, ce rêve s'est concrétisé. Le monde du show-biz est un univers assez fermé et difficile d'accès. Toutefois, il ne faut en aucun cas désespérer. Des refus, j'en ai eu et j'en aurai encore".

Récemment, Jean Grenson a eu l'opportunité d'échanger avec Rebecca Mader à une Fact Convenction. Une rencontre qu'il n'est pas prêt d'oublier et qui lui a permis de se lancer d'autres objectifs. "Grâce à sa venue, j'ai eu le privilège de la rencontrer et de lui poser diverses questions. Je me suis senti très à l'aise suite à cet échange en face-à-face. D'ailleurs, à l'avenir, je souhaiterais privilégier les rencontres physiques", conclut le jeune étudiant en communication. Qui c'est, Jean Grenson sera peut-être le futur Jimmy Fallon ou le Jimmy Kimmel made in Belgium. Bonnie Wright, la célèbre actrice d'Harry Potter et Emeraude Tobin sont les prochaines célébrités sur sa liste...