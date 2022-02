Un délai d'un mois



Afin qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible, le Relais Social Urbain a lancé un appel à projets auprès de 35 membres publiques et privés. Ces opérateurs ont ainsi été mis au courant de la situation d'Auxilis, à savoir la volonté de l'ASBL de trouver incessamment sous peu, un nouvel opérateur. "A l'heure d'aujourd'hui, nous attendons toujours une réponse et nous mettons tout en oeuvre pour trouver une issue. Nous nous sommes fixés un délai jusqu'au 29 mars prochain".

Si aucune solution n'est trouvée pour cette date, le Relais Social Urbain de Tournai envisagera de créer une nouvelle structure qui regrouperait plusieurs acteurs intéressés par ce projet. Quoi qu'il en soit, il n'est pas question d'abandonner les personnes dans le besoin, surtout en ces temps difficiles.