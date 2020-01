Tournai-Ath-Mouscron Tournai: l'Accueil Temps Libre a besoin de votre avis M. Del.

Un questionnaire a été conçu afin de définir une série de priorités et d'objectifs à atteindre pour les cinq prochaines années.



Département de la ville de Tournai attaché au Service d’Aide à l’Intégration Sociale, la coordination de l’accueil temps libre participe à la mise en œuvre d’une politique cohérente de l’accueil de l’enfant pendant son temps libre, c’est-à-dire en dehors des heures d’école.



Ce travail s’effectue en partenariat avec tous les opérateurs d’accueil, qu’ils soient associatifs ou publics soit plus de 200 sur le territoire de Tournai, et en concertation avec la Commission communale de l’accueil. Tous les cinq ans, l’Accueil Temps Libre (ATL) interroge les familles et leurs enfants pour mieux connaître leurs besoins et leurs attentes concernant l’accueil extrascolaire.



Afin de définir une série de priorités et des objectifs à atteindre pour les cinq prochaines années, l’ATL de Tournai a conçu un questionnaire qui sera utile pour le développement de l’accueil extrascolaire dans l’entité et donc le bien-être des enfants. Ce questionnaire est disponible sur www.tournai.be.