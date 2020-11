Tournai: l'ancien échevin Albert Pesin nous a quittés Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le citoyen de Béclers avait 81 ans. © DUPUIS

Figure marquante, chaleureuse et attachante, Albert Pesin s'en est allé ce samedi. Les Tournaisiens l'auront notamment bien connu pour sa carrière politique menée au sein de la cité des Cinq Clochers.



Échevin libéral de 1994 à 2006, moment où le MR bascule dans l'opposition, il a fait partie des libéraux à avoir créé la liste Tournai Plus. S'il s'est retiré de la vie politique il y a maintenant cinq ans, après 33 années passées au sein de l'assemblée, il restait un observateur attentif de la vie politique tournaisienne. Lors des dernières élections communales, il avait notamment dénoncé l'échec de son parti qui retournait dans l'opposition.



C'est également tout un village qui pleure Albert Pesin. Très actif à Béclers, notamment dans sa vie associative, il était également président du club de supporters du FC Béclers.



De nombreuses personnes ont réagi après l'annonce de sa disparition. Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a ainsi assuré que la ville de Tournai perdait un homme d'une très grande correction, très proche de la population. "J'ai eu l'occasion de travailler très souvent avec Albert et je garde de lui l'image d'un homme pour qui la parole donnée avait une valeur incontestable, écrit-il. Fidèle à ses convictions durant toute son existence, Albert était d'une gentillesse extrême, d'une politesse inégalable et avait un côté vieille France vraiment adorable. À ses proches mais aussi à sa famille libérale, je leur adresse mes plus sincères condoléances."



Emmanuel Vandecaveye, conseiller communal MR, a quant à lui déclaré que "ce samedi, un grand monsieur s'en est allé".



"Nous venons à présent d'apprendre le décès du président de notre club de supporters, Albert Pesin, pouvait-on encore lire sur le compte Facebook du FC Béclers. Un homme encore une fois présent depuis des années et avec un dévouement et un engagement très important. Qui ne connaissait pas Albert? Aimé de tout le monde et toujours présent pour la Saint Nicolas et le tournoi des jeunes et tous les dimanches le long du terrain pour crier allez les verts. Nous voilà encore une fois atteints en plein cœur."



La rédaction de la Dernière Heure se joint à tous ces hommages et présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches d'Albert Pesin.