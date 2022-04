Renouvelée pour 7 éditions en 2022, l’animation musicale « Entrée des Artistes » dans le Piétonnier de Tournai a pour objectif de dynamiser le quartier et de faire découvrir ou redécouvrir les commerces aux alentours. L'événement se tient chaque 2ème vendredi du mois d’avril à octobre de 15h à 18h.

La première édition aura lieu le vendredi 8 avril avec un mythe tournaisien : La Royale Compagnie du Cabaret Wallon qui viendra enchanter de ses célèbres chansonnettes le centre Piétonnier, les commerçants et les visiteurs qui pourront ainsi profiter d’une ambiance culturelle, conviviale et typiquement tournaisienne.

La Royale Compagnie s’efforce de promouvoir la littérature d’expression picarde en organisant chaque année le concours Prayez fondé en 1927 en hommage à un de ses plus illustres fondateurs. Ce concours, véritable « vivier » d’où sont issus bon nombre de nos chansonniers, en sera à sa 90ème édition en 2022. En 2018, le Cabaret a admis définitivement son 101ème membre ! L’équipe actuelle est composée de 16 chansonniers. Ils composent et chantent, pour le bonheur d’un public de plus en plus nombreux, nombre d’œuvres originales où l’actualité, la poésie, l’amour du terroir, mais aussi bien sûr l’humour et la verve satirique s’expriment dans une ambiance absolument unique. Gardienne des traditions et fière de son glorieux passé, la Royale Compagnie reste fidèle à son idéal. Forte de son expérience, elle est toujours jeune et dynamique.

L'asbl Tournai centre-ville en collaboration avec le Conservatoire de musique de Tournai proposeront donc des animations musicales d’influences diverses, originales et attractives pour le plus grand bonheur des Tournaisiens et des touristes. A vos agendas !