Une œuvre vivante et optimiste

Durant 3 semaines, du lundi au jeudi, l’artiste Oli-B surprendra les visiteurs du shopping en créant une œuvre d’art d’une ampleur incroyable, source de vie, de couleurs et d’optimisme. Ensemble, le Shopping les Bastions et Oli-B écrivent une nouvelle histoire qui exprime une vision vivante et positive du monde. Ensemble, ils souhaitent offrir une expérience inédite et un environnement permanent où chacun peut rêver par le biais de ce nouvel univers coloré. Ensemble, ils (r)éveillent vos émotions !

Le début d’une nouvelle histoire

Pour immortaliser le dernier coup de pinceau de l’artiste Oli-B et le début d’une nouvelle histoire parsemée d’art au Shopping les Bastions, l'inauguration aura lieu le 5 février prochain.