Au moment des faits, deux personnes ne traversaient pas cet important axe de circulation sur un passage protégé. C'est face au magasin de peinture Wattiaux qu'un des deux piétons, une dame, a été fauché par une voiture pour une raison que l'enquête devra tenter de déterminer. L'autre personne est fort heureusement indemne. Toutefois, selon plusieurs témoins de cette catastrophe, la vitesse n'est véritablement pas la cause de l'accident. La problématique du soleil qui perturbe davantage les automobilistes en cette saison, est plutôt mise sur la table.

Très fréquentée surtout aux heures de pointe, l'avenue de Maire, une zone limitée à 70 km/h est régulièrement sujette aux accidents de la route et pas seulement à cause du soleil...Déjà en mars 2020, deux piétons avaient été percutés sur la voie latérale de l'avenue de Maire. Plus récemment encore, en août dernier, un véhicule roulant à toute allure, s'était encastré dans un arbre, situé sur cette voie. Le conducteur, sous l'influence de l'alcool avait d'ailleurs pris la fuite en courant. Selon le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, il serait fort possible qu'à l'avenir, des aménagements et des mesures pour modérer la vitesse de certains conducteurs seront mises en place sur cette voie de circulation.