"L'école du dos est une philosophie de vie. On change véritablement sa vie pour ne plus avoir mal au dos. On apprend d'abord à respecter son corps, à respirer, à se positionner mais aussi en faisant des gestes corrects dans la vie de tous les jours. Une école du dos dure 6 mois et se déroule en 36 séances. Ces dernières s'adressent aux personnes souffrant de mal de dos ou des personnes ayant été opérées. Les horaires au sein de l'hôpital Notre-Dame sont très larges, on commence le matin tôt et on termine vers 19h. L'école du dos va au-delà de la gymnastique, c'est une prise en charge de la personne", déclare le Docteur Franc, spécialiste en médecine physique et en réadaptation.

Formés en petits groupes, les patients sont donc pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire qui va faire en sorte d'améliorer leur qualité de vie. L'école du dos apporte donc une socialisation et améliore la confiance en soi.

"La toute première rencontre au sein de l'école du dos s'effectue avec l'ergothérapeute et la psychologue pour évaluer sa capacité physique et sa gestuelle. Ensuite, il y a des cours de théorie qui se déroulent sous forme d'échange où le patient fait part de sa propre expérience, on va montrer des étirements ainsi qu'apporter des aides en ce qui concerne la posture. Par la suite, on va donner des explications afin d'améliorer le quotidien du patient par exemple, comment bien se tenir pour porter des sacs ou encore pour tondre la pelouse. Tous ces conseils dépendront bien entendu du quotidien du patient. Enfin, viendra la partie plus pratique où on montrera à la personne comment bien respirer ou se tonifier. Durant la pratique en elle-même, où là, ce sont des cours de 1h30, deux fois par semaine. Les patients participeront à des cours de gym, à du stretching, des exercices de relaxation et on parlera de l'alimentation. On terminera alors par l'évaluation finale où le patient reçoit notamment un certificat", précisent Fanny Durand, kinésithérapeute et Céline Favier, ergothérapeute.

Le bon port du cartable

En cette période de rentrée, le CHwapi a également lancé une école du dos destinée aux adolescents. Ce sont des séances qui se déroulent dans la même dynamique que pour celles des adultes. Toutefois, l'épique pluridisciplinaire tient à impliquer les parents dans l'école du dos afin que certaines habitudes soient aussi corrigées à la maison. De plus, à l'occasion de la rentrée scolaire, les professionnels insistent sur le bon port du cartable.

"Un enfant porte son cartable 200 h par an. C'est pourquoi, il est important de prendre en considération plusieurs critères dans le choix du cartable comme sa légèreté. Ainsi, ce dernier ne doit pas peser plus d'un kilo. Le cartable doit être choisi en fonction de la morphologie de l'enfant, son contenu doit être équilibré en mettant les choses plus lourdes contre le dos. Bien entendu, il faut également sensibiliser les écoles à avoir une farde de transport afin que l'élève porte l'essentiel pour le retour à la maison", conclut Céline Favier, ergothérapeute.