Force est de constater qu'en dépit des avertissements donnés par la police à l'occasion de leurs interventions et des mises en demeure écrites qui lui ont été adressées par l'administration communale de Tournai, l'établissement est toujours source de troubles à la tranquillité publique et que l'exploitant reste en défaut de prendre les mesures qui s'imposent pour y remédier.

En février 2022, tout récemment, des policiers interviennent et contrôlent deux mineurs d'âge de 16 et 17 ans qui consomment des bières sur la voie publique. La terrasse de l'établissement n'est pas placée mais un attroupement d'une vingtaine de jeunes piétons est formé devant l'enseigne. Cet attroupement cause par ailleurs, une gêne manifeste et du désordre sur la voie publique. Lors des constatations policières, le serveur du café était accoudé à son bar à l'intérieur de l'établissement sans apparemment se soucier de la situation problématique rencontrée à l'extérieur. Plus tard dans la journée, la même bande de jeunes, dont la plupart sous influence de la boisson, a été impliquée dans un début de bagarre sur le plateau de la gare de Tournai.

Les policiers estiment donc que les faits dénoncés sont récurrents et ont pour conséquence de mobiliser, à plusieurs reprises, tout ou une partie de l'ensemble des effectifs. Ainsi, les communes ayant pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, une mesure de fermeture temporaire s'est donc imposée.