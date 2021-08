Connu dans le Tournaisis, le festival des Rencontres Inattendues est basé sur la création. Ce dernier mélange à la fois la rencontre et la philosophie favorisant le dialogue et les échanges interculturels. Ce célèbre festival se déroule chaque année dans des lieux patrimoniaux d’exception, scénographiés, qui font l’âme de Tournai.

En amont du festival, la maison de la culture de Tournai propose des rendez-vous citoyens autour du thème Qui suis-je ? Ainsi, cet été, une caravane repart à votre rencontre afin de proposer des ateliers d’autoportraits qui ont lieu dans 4 villages différents et sont organisés en collaboration avec des comités de citoyens. L’artiste Lou Lombardo et la captureuse d’images Nina Petre feront aussi partie du voyage jusqu’à l’arrivée pendant le festival pour une dernière étape avec le collectif Garage. Ces ateliers sont ouverts à tous, adultes et enfants.

"A l’heure des nouvelles pandémies, des réseaux sociaux, des transformations du rapport au genre, à la race, à la nation ou aux institutions, les Rencontres Inattendues partiront à la recherche d’une carte possible des identités contemporaines. Savoir qui nous sommes constitue désormais la condition qu’il convient de satisfaire avant de pouvoir agir ou parler, quel qu’en soit l’objet. Les Inattendues sont bien décidées à vous faire oublier, le temps d’un week-end, le contexte contraignant pour revenir à l’essentiel et vous évader en pensées et en musiques".

Pour fêter ses 10 ans, le festival annoncé du 27 au 29 août invitera des musiciens, philosophes, romanciers, comédiens ou encore des chanteurs pour aborder le thème Qui suis-je? Au programme, les romanciers Leila Slimani et Pacôme Thiellement ou encore les comédiens Sara Selma Dolores, Mehal Rehab et Julien Stiegler.

Réservations et inscriptions sur: Les Rencontres Inattendues - Musiques et philosophies (lesinattendues.be)