L'année dernière, la caravane des artistes avait déjà parcouru la Ville de Tournai afin de renouer le public avec la culture. Pour rappel, le projet avait été mis en place lors de 1er déconfinement par l'ASBL C'est Tout Com. L'idée était avant tout de ne pas être privé de la culture durant tout l'été à cause de la pandémie. C'est pourquoi, l'ASBL avait investi cinq caravanes vintage qui se déployaient en quelques minutes en une véritable mini-scène de spectacle.



Cette fois encore, une belle surprise s'annonce pour tout le mois de juillet. Effectivement, quatre caravanes sillonneront Tournai et ses environs pour une nouvelle édition. On retrouvera donc des artistes provenant de différentes branches de la culture comme la musique, le théâtre ainsi que la comédie dans une ambiance intimiste.