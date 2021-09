Très convoité par les amateurs de cyclisme, l'Eurométropole Tour reviendra mercredi prochain à l'occasion de sa 80e édition. Après une annulation l'année dernière, les organisateurs sont heureux de pouvoir annoncer le retour de l'une des plus anciennes courses de Belgique. C'est donc à la Louvière que les coureurs prendront le départ pour 177,6 km avant d'arriver à la Cité des Cinq Clochers.

"Après une année sabbatique, nous sommes de nouveau sur les rails et heureux de pouvoir organiser l'événement. Pour cette 80e édition, nous avons jamais eu un plateau comme celui de cette année. Effectivement, 16 équipes cyclistes seront de la partie dont Deceuninck-Quick Step, Cofidis ou encore Lotto Soudal. De plus, la date du 29 septembre est propice aux coureurs puisque l'Eurométropole aura lieu après les championnats du monde qui se dérouleront à Louvain", précise Louis Cousaert, responsable sportif.

Partant à 13h de la Cité des Loup et contournant même l'ascenseur de Strépy-Thieu, les coureurs passeront par Soignies, Silly, affronteront les dénivelés de Frasnes-lez-Anvaing et graviront le Mont-Saint-Aubert avant de filer pour l'arrivée prévue pour 17h30 au boulevard des Nerviens, à deux pas de la gare de Tournai. "C'est un honneur et un plaisir pour la Cité des Cinq Clochers d'accueillir l'Eurométropole Tour. Malgré que Tournai soit en pleine mutation à cause des nombreux travaux, tout sera prévu et aménagé afin d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les coureurs. Notre principal objectif est de pérenniser la célèbre course de l'Eurométropole Tour", déclare Vincent Braeckelaere, échevin de l'événementiel à Tournai.

Dès 11h30, la RTBF retransmettra la course en direct afin de permettre aux téléspectateurs d'être au cœur de l'épreuve et de découvrir ou redécouvrir les paysages de nos régions. D'autres télévisons, notamment françaises, capteront aussi ce célèbre événement sportif.

Une nouveauté au sein de l'Eurométropole Tour

Comme beaucoup le savent, lors des courses cyclistes de nombreux déchets sont laissés aux bords des routes et des chemins de campagne. Ainsi, l'entreprise Vanheede, a rejoint pour la toute première fois l'équipe de l'Eurométropole Tour. Après le passage de la course, des professionnels de l'entreprise agiront de manière bénéfique pour notre environnement en ramassant les déchets abandonnés.