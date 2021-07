L'exposition fera découvrir aux intéressés des documents inédits sur la carrière du comédien, les marionnettes à gaine du spectacle de Plum Plum, célèbre émission dédiée aux enfants ainsi que les marionnettes à tringle de pièces emblématiques du Théâtre Royal de Toone.



De nombreuses marionnettes proviennent de la collection de Marcel Wolfers, joaillier et sculpteur qui a acquis en 1927, un jeu de 125 marionnettes auprès de Toone V, en ayant l'objectif de l'offrir comme patrimoine au nouveau Théâtre Royal de Toone. Cette exposition éphémère met en avant des artistes et des marionnettes qui ont une véritable histoire. Trésors de Toone montre également que la relève est sans aucun doute assurée par le fils de Victor José Géal, Nicolas. Grâce à l'exposition, la magie de Bruxelles et sa culture s'implante donc quelques jours dans la Cité des Cinq Clochers. "C'est ma première exposition au sein du Musée de la Marionnette et c'est un plaisir de pouvoir collaborer avec José Géal. Aujourd'hui, la marionnette à tringle existe encore grâce à Toone", indique Robin Legge, responsable des collections au Musée des arts et de la Marionnette de Tournai. Cette fabuleuse exposition éphémère se tiendra donc du 4 juillet au 5 septembre. L'occasion pour les petits et les grands de s'émerveiller devant ces marionnettes plus impressionnantes les unes que les autres. Le dimanche 4 juillet, José Géal Toone sera présent lors du vernissage pour partager ses trésors.

Du 4 juillet au 5 septembre, le Musée des Arts et de la Marionnette de Tournai présente une exposition dédiée exceptionnellement à Victor José Géal, Toone VII. Ayant débuté en 1951, au théâtre national de Belgique, l'artiste fonde par la suite, son théâtre de l'Enfance avec lequel il produit des marionnettes à gaine dans un but purement pédagogique. A l'âge de 32 ans, il accepte un peu par hasard de reprendre le flambeau du Théâtre Royal de Toone et fut donc baptisé Toone VII.