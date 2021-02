"Nous allons remettre au bourgmestre, Paul-Olivier Delannois, un dossier comprenant des revendications afin qu'il soit remis au gouvernement. Au niveau de la commune, nous comptons sur lui pour avoir des aides sur du long terme", conclut Robert Delvigne.





Yiran Peng, 28 ans, gérant du café l'Hectolitre



Pour ce jeune homme, gérant du café l'Hectolitre à la place Saint-Pierre à Tournai, cette crise sanitaire a impacté son établissement mais aussi sa vie privée. Aujourd'hui, Yiran s'en sort grâce à ses économies et est obligé de remettre tous ses projets.



"J'ai économisé pendant quatre ans et heureusement que je n'ai pas fait des investissements ailleurs. Car, aujourd'hui, je puise dans mes réserves pour payer ce que je dois payer. Les aides données par l'état me servent à payer mon loyer et c'est tout. Mais, ce n'est pas suffisant", déclare le gérant.



De plus, pour lui, certaines décisions prises par le gouvernement ne sont pas cohérentes. " C'est scandaleux, les grandes surfaces et les commerces sont ouverts et nous, non. Nous devons rester fermer. Alors que, de nombreuses personnes ne font pas attention dans ces établissements. Les restaurants et les métiers de contact étaient les secteurs qui respectaient plus les règles et notamment, la désinfection. Aujourd'hui, nous sommes les derniers sur la liste", précise Yiran.



Pour ce jeune gérant, le gouvernement n'écoute pas le secteur de l'Horeca. "Je suis venu car, je veux que le gouvernement nous entende et agisse. Nous voulons des informations supplémentaires, même pour les employés qui sont aussi oubliés. Et bien entendu, nous voulons de l'aide en plus", conclut Yiran Peng.



© M.P.



Le bourgmestre et l'échevine derrière l'Horeca



À la suite de la remise du dossier de revendications, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois n'a pas hésité à s'adresser aux restaurateurs et aux cafetiers en témoignant son soutien. " Vous nous demandez de compatir, ce n'est pas difficile. D'autres secteurs souffrent, tout le monde souffre", déclare le bourgmestre.



En ce qui concerne, l'intervention de la ville de Tournai, Paul-Olivier Delannois reste optimiste. "Par rapport à la ville de Tournai, si nous pouvons faire des choses pour l'Horeca, nous le ferons. Par rapport au soutien du gouvernement fédéral et régional, nous ferons remonter les revendications. Je ne peux rien promettre à ce niveau-là mais, je ferai passer le message".



Le bourgmestre de Tournai a terminé son intervention par un message clair et positif. "Tout le monde souffre de cette crise sanitaire. Mais, on espère que demain redeviendra comme hier".



Un an après le commencement de la crise sanitaire, le secteur de l'Horeca est toujours à l'arrêt et beaucoup de questions se posent autour de ce secteur. Pour les professionnels, le temps commence à devenir long et les aides octroyées par le gouvernement ne suffisent pas. Le personnel ainsi que pas mal d'étudiants demandent du soutien de la part de notre gouvernement. De plus, aucune date est prévue pour la réouverture, une situation qui laisse le secteur sans voix. C'est pourquoi, l'Horeca manifestait ce 5 février dans plusieurs communes de Bruxelles et de Wallonie, dont la ville de Tournai.", déclare Robert Delvigne, président de l’Association Générale des Commerçants de Tournai.Pour la plupart des restaurateurs et des cafetiers, il est clair que leur secteur meurt à petit feu et le gouvernement belge ne semble pas conscient de la gravité de la situation. En effet, ce dernier demande de la patience et encore de nombreux efforts. Sauf, que l'Horeca ne peut plus patienter plus longtemps., ajoute Robert Delvigne.