Tout au long de la semaine, des hommes et des femmes poussent la porte du n° 53 de la rue des Sports. Une petite maison adossée au CHwapi telle un cocon pour accueillir des patients atteints du cancer. Un lieu chaleureux pour leur permettre de souffler. De parler. De bouger. D’apprendre ou de se perfectionner. De prendre du temps pour eux tout simplement.

"Nous sommes ouverts à tous les plus de 18 ans, quel que soit le type de cancer, qu’ils soient suivis au CHwapi ou non et quelle que soit la localité où ils vivent", développe Isabelle Schlikker, directrice de cette maison de médecine intégrative. "Les invités, comme nous les appelons, sont suivis selon leurs besoins et leurs envies, du diagnostic jusqu’à un an après leur traitement."