Dans un monde sans Covid-19, la Grand'Place de Tournai aurait dû vivre une nouvelle fin d'année très animée avec l'installation du cube de Viva for Life et le marché de Noël autour du traditionnel sapin. Malheureusement, le virus est bel et bien présent et contraint à l'annulation des festivités. Heureusement, le sapin trônera tout de même sur la Grand'Place. Il a d'ailleurs été installé ce vendredi matin.En provenance du Signal de Botrange, le sapin, un Nobilis, a parcouru trois heures de route avant d'arriver au sein de la cité des Cinq Clochers. Trois ouvriers de l'équipe des élagueurs du service des espaces verts de la Ville ont ainsi procédé à son installation.Une opération qui a nécessité près d'une heure de travail., assure l'échevine des Travaux, Laurence Barbaix, qui a suivi attentivement le bon déroulement de l'installation.Comme l'explique l'échevine, l'installation du sapin était une étape importante en cette période de crise sanitaire.