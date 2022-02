Peindre 600 m2 d'un plafond non pas plat mais composé de surfaces inclinés, s'est relevé être un défi artistique très technique.Vivant de son art, Oli-B est un artiste belge connu pour ses peintures murales à grande échelle. Grâce à ses oeuvres vivantes, colorées et positives, il nous invite à voir le monde différemment. "La complexité de la surface et la grande verrière qui apporte beaucoup de lumière m'ont séduit. On n'attend pas l'art dans une galerie commerciale. De mon point de vue, c'est d'autant plus intéressant d'y être présent. Nous avons joué avec 30 couleurs assemblées en formes libres. Chacun peut les interpréter à sa guise et les réinterpréter différemment à chaque visite", déclare l'artiste Oli-B. "Je suis fière du travail accompli et j'ai eu le plaisir d'associer les couleurs et d'en utiliser un maximum".

Pour célébrer l'achèvement de cette création unique, un grand show d'inauguration aura lieu le samedi 5 février de 14h à 17h. Deux performers en body painting et acrobatie raconteront l'histoire d'une ballerine blanche qui prendra peu à peu des couleurs au fil du spectacle. "Nous voulons offrir aux visiteurs, une création humaine. Il ne s'agit plus seulement de venir faire des achats mais de venir ressentir des émotions et de se créer des souvenirs", conclut Grégory Boucart.