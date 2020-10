Tournai: l'ultime phase du revêtement de la N50 débute ce mardi Tournai-Ath-Mouscron M. Del. L'accès n°34 ne sera pas accessible le temps des travaux. © DR

Ce mardi débutera la dernière ligne droite du chantier de réhabilitation du revêtement de la N50, en direction de Ramegnies-Chin, entre le carrefour formé par la N50 avec la rue de la Borgnette et les bretelles de l’échangeur n°34 Tournai/Froyennes.



"Les usagers ne pourront plus monter sur l’autoroute E42/A8 via l’accès n°34 Tournai/Froyennes en direction de la France et de Mons, signale la Ville de Tournai. En effet, les conducteurs seront invités à rejoindre l’autoroute via le zoning commercial de Froyennes, où un accès provisoire a été créé au niveau du magasin Brantano."



Rappelons que la fin de ce chantier est prévue le 10 novembre 2020.