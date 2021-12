Après une année particulière, où le cube de Viva for Life se tenait au pied de la Tour Reyers à Bruxelles, cette 9e édition marque réellement le coup en étant de retour à Tournai du 17 au 23 décembre. En plus de s'adapter aux mesures sanitaires, le cube accueillera un nouveau venu au sein du trio. Adrien Devyver, notamment connu pour être le présentateur du Grand Cactus, tire sa révérence après plusieurs années de participation et laisse donc sa place à Marco, présentateur de la matinale de Tipik.

Sara Ophélie, et Marco seront donc sur les ondes durant 6 jours et 6 nuits. En assurant un marathon d’antenne de 144 heures à suivre en direct sur VivaCité, La Une ou encore sur Auvio. Le trio ne mangeront que des aliments liquides pour soutenir la cause. Et cette dernière est d'autant plus importante aujourd'hui avec cette période délicate que nous vivons. Avec la crise sanitaire mais également les inondations qui ont touchés la Belgique, en juillet dernier, de nombreuses familles précarisées se retrouvent actuellement dans des situations difficiles. Après avoir récolté un montant de 7.061.534 € l'année dernière, cette nouvelle édition tentera de battre tous les records. Des témoignages bouleversants, des moments forts ainsi que de la bonne humeur seront au programme.

Un cube de verre qui prend de la hauteur

C'est donc au sein de la cité des Cinq Clochers que les équipes de Viva for Life dévoileront un tout nouveau cube de verre. Ce dernier comportera en effet deux niveaux afin de permettre une communication directe avec la scène. Notre trio préféré aura une magnifique vue sur la Grand-Place de Tournai et ses différents chalets. Dans ceux-ci, les goodies de cette 9e édition dont des bonnets, des mugs ou encore des ours en peluche seront en vente au profit de la cause.

Accès du public

Afin que la population puisse profiter pleinement de la venue du cube, Viva for Life, la Ville de Tournai et les différents services de sécurité ont tout mis en place pour que l'événement se fasse dans les meilleures conditions possibles. Du 17 au 23 décembre, Viva for Life sera donc accessible au public selon certaines conditions. Ainsi, le Covid safe ticket et le masque seront d’application sur tout le site en semaine : de 15h00 à 23h00 et le weekend : de 12h00 à 23h00. Viva for Life étant considéré comme un événement de masse, le CST est donc obligatoire à partir de 12 ans. Les enfants de moins de 12 ans devront néanmoins présenter leur carte d’identité au check CST. Attention, les cartes de vaccination et les autres certificats papiers ne sont pas acceptés. De plus, l'organisation ne prévoit pas de test sur place, il ne faudra donc pas oublier votre CST en format numérique sur votre GSM via l’application CovidSafe, votre passeport/ vaccinal en format papier avec le QR Code et votre carte d’identité. Les fidèles participants de Viva for Life se questionnent sûrement sur la boîte à dons, qui permet de verser quelques pièces ou billets au profit de la précarité infantile. "La fameuse boîte à dons sera accessible en tout temps sur la Grand-Place de Tournai, pour y accéder, le port du masque est toujours obligatoire", déclare Régine Carpentier, chargée de communication de Viva for Life.

Sécurité et restauration

Avec un tel événement, de nombreuses personnes sont réquisitionnées pour veiller à la sécurité de tous. "Pour l’encadrement du CST, des équipes de 15 personnes vont se relayer chaque soir. Une vingtaine de gardes sécurité se relayeront 24/24h sur le site. La police de Tournai est également présente pour assurer la fluidité de la circulation du public". Bien qu'un tel rassemblement engendre la consommation de boissons et de produits de bouche, ceux-ci seront interdits sur le site. "Les consommations seront exclues du site de Viva for Life. Sur le marché de Noël, qui se tient sur la Grand-Place, les promeneurs pourront emporter avec eux leurs produits mais pas les consommer sur place", poursuit Régine Carpentier.

Navettes gratuites

Du 17 au 23 décembre, des navettes gratuites seront mises en place à Tournai de 17h à minuit. Le dernier départ du Dôme se fera à 23h30. Les départs se feront à partir de Tournai Expo (rue du Follet 30 à Kain) au Dôme (5 rue de la Tête d’Or à Tournai).

Accès aux showcases

Cette année encore, des dizaines d’artistes soutiendront l'opération et mettront le feu sur la Grand-Place de Tournai. Parmi eux, Clara Luciani, Soprano, Amir, Julie Zenatti ou encore la jeune belge Doria D. Le 23 décembre, la belle Angèle et le compositeur Lost Frequencies clôtureront cette nouvelle édition de Viva for Life. Les soirées de Viva for Life (le direct TV et show cases) sont d'ailleurs accessibles gratuitement au public sur réservation uniquement et via une billetterie en ligne qui sera ouverte ce mardi 14 décembre à 8h00 (1 réservation par jour pour maximum 4 personnes) "Afin de pouvoir respecter les mesures COVID, nous ne pourrons accueillir que 700 personnes sur la Grand Place pour les soirées de Viva for Life". Les prestations des artistes seront aussi à voir sur Auvio, La Une et à écouter sur VivaCité.