Tournai: la braderie aura bien lieu ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Beaucoup de Tournaisiens se demandaient s'ils allaient retrouver, dans quelques jours, leur traditionnelle braderie, une des plus vieilles de Belgique en compagnie d'Anderlecht. Et bien qu'ils soient rassurés, l'événement phare de la rentrée aura bel et bien lieu !



La braderie sera à retrouver les 11, 12, 13 et 14 septembre. "Cette année, nous avons été confrontés à plusieurs contraintes, souligne Robert Delvigne, président de Tournai Commerces, association générale des commerçants de l'entité tournaisienne depuis 1921. Tout d'abord les travaux des rues Royale et de l'Yser qui nous forcent à réduire un peu le circuit traditionnel. Ensuite, les contraintes sanitaires nous obligent à travailler en trois zones bien définies et séparées l'une de l'autre."



Concrètement, la braderie du 14 septembre sera répartie en trois endroits bien distincts qui pourront accueillir à chaque fois un maximum de 400 personnes. Un comptage sera effectué à l'entrée et à la sortie de chacun des trois endroits.



Pour la première fois, l'événement s'expatriera sur la Grand'Place qui accueillera en effet les ambulants de la rue Royale qui ne peuvent investir la rue suite aux travaux. Ainsi, les visiteurs pourront découvrir trois boucles différentes. Une première allant du Beffroi vers la rue des Orfèvres (Grand'Place-, une deuxième couvrant la zone des Quatre Coins Saint-Jacques vers le Dôme et une troisième incluant Saint-Brice vers la rue de la Wallonie.



Enfin, vu le contexte sanitaire, les ambulants de petite restauration sont exclus du parcours braderie. Seuls les repas servis en terrasse et assis sont autorisés.