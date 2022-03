Dorénavant baptisée "La brocante des 5 clochers", l'événement réchauffe le coeur de nombreux Tournaisiens et plus particulièrement des amateurs d'objets anciens. Installée au coeur du centre-ville et plus précisément au pied de la cathédrale Notre-Dame, la brocante accueille chineurs et exposants en tout genre. C'est Cédric Neyrinck ancien organisateur du marché aux puces des Bastions qui a tenu à reprendre le flambeau à la suite d'un accord avec la Ville de Tournai.

Conséquences de la météo



Accessible depuis le mois de novembre, le rendez-vous est donné une fois par mois, chaque deuxième samedi du mois, de 7h à 17h. Pouvant accueillir une septantaine d'exposants, Cédric a dû subir les pots cassés du mauvais temps. "Malheureusement, à cause des conditions météorologiques exécrables, nous n'avons pas été gâtés pour profiter pleinement de l'événement. Exposants et promeneurs n'étaient pas déterminés à affronter la pluie et le vent. Aujourd'hui, cela commence tout doucement à bouger. Les températures augmentent et les rayons du soleil pointent le bout de leur nez. Les chineurs ainsi que les exposants sont donc plus disposés à participer", confie l'organisateur.

Plus intimiste

Logée au centre de Tournai, sur la place Paul-Emile Janson, il va de soi que la brocante est, sans aucun doute davantage conviviale et intimiste. "Aujourd'hui, tout le monde se connaît", s'exclame l'organisateur. Mauvais temps et crise sanitaire derrière nous, la brocante des 5 clochers, compte bien aller de l'avant. "Pour ma part, je pense que le secteur est une bonne fois pour toutes relancé. Avant les citoyens Français se posaient beaucoup de questions sur les mesures pour venir exposer chez nous. Actuellement, la vie semble reprendre son cours", conclut Cédric Neyrinck.